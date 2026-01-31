Kula Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Servisi 14 Bin Seansa Ulaştı

Kula Devlet Hastanesi'nde Kula Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin 2 milyon 500 bin TL desteğiyle kurulan Fizik Tedavi servisi, 1 yılda yaklaşık 1000 hastaya 14 bin seans hizmet verdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:03
Kula Devlet Hastanesi bünyesinde, Kula Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin yaklaşık 2 milyon 500 bin TL desteğiyle kurulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi, bir yılda ilçeye kapsamlı bir sağlık hizmeti sundu.

Kuruluş ve destek

Yaklaşık bir yıl önce hastaneye atanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fadime Can Yörükoğlu’nun göreve başlamasıyla, ilçedeki uzun süredir devam eden fizik tedavi ihtiyacını karşılamak için çalışmalar başlatıldı. Hastane yönetiminin girişimleri ve kooperatifin katkılarıyla servis kısa sürede faaliyete geçti.

Hizmet ve etki

Servis, kuruluşunun ilk yılı içinde yaklaşık bin hastaya toplam 14 bin seans fizik tedavi hizmeti vererek ilçede önemli bir boşluğu doldurdu.

Dr. Fadime Can Yörükoğlu servis hakkında, "Başhekimliğimizin öncülüğünde ve Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifimizin katkılarıyla oluşturulan servisimizde, ekip arkadaşlarımızla birlikte hastalarımızın tedavi süreçlerini titizlikle yürütüyoruz" dedi.

Dr. Cansu Sarıgül, Başhekim olarak yaptığı açıklamada, "Hastanemizde ve ilçemizde büyük eksikliği hissedilen fizik tedavi hizmetini, Uzman Doktorumuz Fadime Hanım’ın hastanemize atanmasıyla hayata geçirmek için çalışmalara başladık. İlçemizde yaptığımız görüşmeler sonucunda, Kula Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanımız Ali Yiğen’in, esnaflar adına kooperatif olarak verdiği büyük destekle servisimizi kısa sürede kurduk. Bir yıl içerisinde yaklaşık 1000 hastamıza 14 bin seans fizik tedavi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kula Devlet Hastanesi olarak vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

