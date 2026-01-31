Erciyes Diş Hastanesi Ek Binasına 4 Binden Fazla Kitaplı Okuma Salonu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi Ek Binasına 4 bini aşkın kitapla donatılmış okuma salonu açtı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:16
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:16
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sağlık ve eğitime destek amaçlı salonu hizmete sundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi Ek Binası'nın açılışının ardından verdiği talimatla binaya bir okuma salonu kazandırdı.

Dr. Memduh Büyükkılıç konuyla ilgili olarak, "Erciyes Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi Ek Binası’nda ilk hasta kabulünü gerçekleştirdiğimiz gün, okuma salonunun boş olduğunu gördük. ‘Burası eksik kalmasın’ dedik ve üzerimize düşeni yaptık. 4 bini aşkın kitapla okuma salonunu donattık. Bilgiyle, emekle, gönülle tamamlanan bu güzel dokunuş şehrimize, üniversitemize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şefi Maide Olgun ise salon hakkında şu bilgileri verdi:

"Şu an Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Yeni Hizmet Binası’ndayız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile buraya bir okuma salonu yaptık. İçerisinde 4 binin üzerinde kitabımız var. Okuyucularıyla buluşmak için hazır. Hastanemize gelen tüm ziyaretçiler burada, kitap okuma, ödünç alma işlemlerini yaparak bu okuma salonundan istifade edebilirler"

