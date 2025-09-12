Aydın'da DEAŞ Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da DEAŞ operasyonunda 5 kişi tutuklandı
10 Eylül tarihli operasyonda 10 şüpheli yakalandı
Aydın'ın Nazilli, İncirliova ve Didim ilçelerinde 10 Eylül tarihinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ şüphesiyle 10 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve daha sonra adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, kalan şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
