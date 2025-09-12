Aydın'da DEAŞ Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da 10 Eylül'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 13:51
Aydın'ın Nazilli, İncirliova ve Didim ilçelerinde 10 Eylül tarihinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ şüphesiyle 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve daha sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, kalan şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

