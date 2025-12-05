Aydın'da FETÖ Üyesi Z.Ç. Yakalandı — 7 Yıl 6 Ay Hapis

Aydın'da aranan FETÖ üyesi Z.Ç. kıskıvrak yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Operasyon ve yakalama detayları

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürüldü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu İncirliova Kızılcaköy Kavşağı yakınlarında durdurulan araç içinde Z.Ç. tespit edilerek gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin ardından zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten açıklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

