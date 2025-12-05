Gebze'den Sudan'a 10 Tır Yardım Konvoyu — Kadın Tır Şoförü Öncülük Etti

Gebze'den 10 tır insani yardım Sudan'a dualarla uğurlandı; konvoya kadın tır şoförünün alkışlarla liderlik etmesi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 17:42
Gebze Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hayrat İnsani Yardım Derneği ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği 'Kardeş Eli' kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemeleri, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlenen uğurlama töreniyle Sudan'a gönderildi.

Duaların ardından yola çıkan konvoyda yer alan bir tırın direksiyonuna geçen kadın tır şoförü, alandaki vatandaşların yoğun alkışları eşliğinde konvoya öncülük etti. Toplam 10 tır yardım malzemesi dualarla uğurlandı.

Başkan Büyükgöz'den teşekkür

Tören sonrası açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türk milletinin cömertliğine ve hayırseverliğine bir kez daha şahitlik ettiklerini belirtti. Büyükgöz, '2-3 hafta önce Gazze’ye 10 tır gıda malzemesi yolcu etmiştik. Bugün de 10 tır Sudan’a tırlarımızı gönderdik, yola çıktılar. Bu da Gebze’de yaşayan hayırsever insanlarımızın cömertliğini, mertliğini gösteriyor. Başta Büyükşehir Belediyemiz ve STK’larımız olmak üzere emeği geçenlere, en çok da bu hayrı işleyenlere teşekkür ediyorum. Gebze’nin farkını tüm dünyaya hissettirmeye devam edeceğiz' dedi.

Katılımcılar

Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Hayrat Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Şükür Çakır, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk ve STK temsilcileri katıldı.

