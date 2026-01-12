Aydın'da Güvenlik Masaya Yatırıldı: Asayiş Değerlendirme Toplantısı

Vali Yakup Canbolat başkanlığında Aydın'da Asayiş Değerlendirme Toplantısı yapıldı; asayiş, trafik, terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve düzensiz göç gündemdeydi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 10:48
Aydın'da Güvenlik Masaya Yatırıldı: Asayiş Değerlendirme Toplantısı

Aydın’da Asayiş Değerlendirme Toplantısı

Vali Yakup Canbolat başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda vatandaşın güvenliği gündeme alındı.

Gündem: Asayiş, trafik ve göçle mücadele

Toplantıda asayiş ve trafik güvenliği başta olmak üzere alınması gereken önlemler değerlendirilerek tartışıldı. İl genelinde asayişin sağlanması ve uygulanacak tedbirler üzerinde duruldu.

Toplantıya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Vali Yakup Canbolat başkanlığında Asayiş Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. 2025 Yılı değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, asayiş, terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve düzensiz göç ile mücadele konu başlıkları ele alındı"

AYDIN’DA, VALİ YAKUP CANBOLAT BAŞKANLIĞINDA ASAYİŞ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI...

AYDIN’DA, VALİ YAKUP CANBOLAT BAŞKANLIĞINDA ASAYİŞ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

AYDIN’DA, VALİ YAKUP CANBOLAT BAŞKANLIĞINDA ASAYİŞ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Komisyonu Kayseri’de: Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Bölgesel İstişare
2
Başkan Özdoğan: Hacılar’da Hizmet, 112 Acil Merkezi ve Yeni Lise Hedefi
3
İnegöl Belediyesi 365 Gün Yanınızda: 14 bin 146 Aileye Destek (2025)
4
Şırnak’ta 2025’te 5 bin 9 gıda denetimi: 2 milyon 750 bin 861 lira ceza
5
Çatalca Beyaza Büründü: Kar Hayatı Etkiledi
6
Arnavutköy'de Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor
7
Van'da Atlı Jandarma Kış Nöbeti: Zorlu Koşullarda Güvenlik

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları