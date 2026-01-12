Aydın'da Güvenlik Masaya Yatırıldı: Asayiş Değerlendirme Toplantısı

Aydın’da Asayiş Değerlendirme Toplantısı

Vali Yakup Canbolat başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda vatandaşın güvenliği gündeme alındı.

Gündem: Asayiş, trafik ve göçle mücadele

Toplantıda asayiş ve trafik güvenliği başta olmak üzere alınması gereken önlemler değerlendirilerek tartışıldı. İl genelinde asayişin sağlanması ve uygulanacak tedbirler üzerinde duruldu.

Toplantıya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Vali Yakup Canbolat başkanlığında Asayiş Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. 2025 Yılı değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, asayiş, terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve düzensiz göç ile mücadele konu başlıkları ele alındı"

