Aydın'da Kasım Denetimi: 2 bin 554 Gıda İşletmesinde 22 Eksiklik

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kasım'da 2 bin 554 gıda işletmesini denetledi; 22 eksiklik tespit edildi, denetimler aralıksız sürecek.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:51
İl genelinde kapsamlı denetimler sürdü

Aydın Valiliği koordinasyonunda Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kasım ayında il genelinde ekmek üretiminden marketlere, kahvehanelerden lokanta ve restoranlara kadar geniş bir yelpazede denetim gerçekleştirdi. Toplam 2 bin 554 işletmede yapılan incelemelerde 22 eksiklik ve uygunsuzluk tespit edildi.

Denetimlere ilişkin çalışmalarda; ekmek ve çeşitleri üretimi yapan 33 işletmede 2, 414 markette 3, 249 kahvehanede 1, 304 lokanta ve restoranda 2, 92 kasapta 1, hazır yemek üreten 16 işletmede 1, 806 sebze ve meyve işletmesinde 10 ve 338 fastfood işletmesinde 2 eksiklik/uygunsuzluk tespit edildi.

Öte yandan denetlenen 78 şarküteri, 51 okul kantini, 87 unlu mamuller işletmesi ile 86 kafe ve barda herhangi bir soruna rastlanmadı.

Çalışma raporlarına göre yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının temel öncelik olduğunu vurgulayarak, denetimlerin il genelinde aralıksız olarak süreceğini belirtti.

