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Aydın’da Lüks Otelde Kedileri Torbalara Koyup Öldüren Otel Çalışanı İşten Atıldı! Sosyal Medya İsyan Etti!

Aydın'da bir otelde ısınmak için içeri giren kedilerin torbalara konularak öldürüldüğü iddia edildi. Görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı. Otel çalışanı işten çıkarıldı, olay yargıya taşındı.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 12:18
Aydın’da Lüks Otelde Kedileri Torbalara Koyup Öldüren Otel Çalışanı İşten Atıldı! Sosyal Medya İsyan Etti!

OTELDE KEDİLERE ŞİDDET İDDİASI: YENİ GÖRÜNTÜLER VE AÇIKLAMA!

Aydın'daki bir otelde yaşanan ve sosyal medyada büyük infiale yol açan olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Otel çalışanının kedileri torbalara koyarak öldürdüğü iddiasıyla ortaya çıkan görüntüler, kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştı. Otel yönetimi, olayı doğrulayarak şüpheli çalışanın işine son verdiğini açıkladı. Ancak olayın ardından otelden yeni görüntüler ve açıklama geldi.

Otel Yönetiminden Açıklama: "Biz de Üzgünüz"

Otel yönetimi, Aydın'daki Seven For Life Thermal Hotel'de yaşanan talihsiz olayla ilgili bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklamada, olayın yargıya intikal ettiği ve gereğinin yapılması için sürecin yakından takip edildiği belirtildi. Ayrıca, olayda yer alan kedilerin sağlık kontrollerinin yapıldığı ve birinin otelde yaşamaya devam edeceği ifade edildi.

Otel yönetimi, olayın hassasiyetinin farkında olduklarını ve benzer bir durumun yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. Holdingin bu kadar hassas bir konuda adının anılmasından üzüntü duyduğunu ifade eden açıklamada, tüm hayvan severlerden ve kamuoyundan özür dilendi. Ayrıca, en kısa zamanda güvenlik kamerası görüntülerinin alınacağı ve paylaşılacağı sözü verildi.

Yaşanan talihsiz olay nedeniyle kamuoyundan özür dilenirken, otel yönetimi iyileşme sürecine yönelik adımlar atacaklarını belirtti.

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