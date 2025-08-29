Aydın'da Midibüs Şoförü Rahatsızlanan Yolcusunu Hastaneye Yetiştirdi
Efeler ilçesinde dün gerçekleşen olayda, özel halk midibüsü şoförü Mevlüt Akbudak, yolculuk sırasında rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.
Olayın Detayları
Kemer AYKO - Otogar seferini yapan midibüste yolcu olarak bulunan Ayşe Aksoy (77) baygınlık geçirdi. Araçtaki diğer yolcular, Aksoy'a ilk müdahaleyi yaptı.
Şoför Mevlüt Akbudak, yolcunun durumunu dikkate alarak aracı Aydın Devlet Hastanesi'ne yönlendirdi ve hastayı yetiştirdi.
Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Ayşe Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Görüntüler
Olay anına ait görüntülerde, yolcu koltuğundaki kadının rahatsızlanması, diğer yolcuların müdahalesi ve sürücünün yolcuyu hastaneye yetiştirme çabası yer alıyor.