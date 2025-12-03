Aydın’da Orta Yaş Yoğunluğu: 40-44 Yaş Zirvede

31 Aralık 2024 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aydın’ın nüfus yapısı orta yaş grubunun ağırlığını gösteriyor.

Genel nüfus ve cinsiyet dağılımı

Toplam nüfus: 1 milyon 165 bin 943 kişi. Erkek nüfus: 577 bin 819, Kadın nüfus: 588 bin 124 olarak kayıtlara geçti.

Yaş gruplarının dağılımı

Aydın’da en kalabalık yaş grubu 40-44 yaş aralığı olup bu grupta 86 bin 502 kişi bulunuyor. 45-49 yaş aralığındaki nüfus ise 82 bin 714 olarak ölçüldü. 40-44 yaş aralığındaki vatandaşların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 8’e yaklaştı.

İlde 40-49 yaş grubunda toplam 169 bin 216 kişi yer alırken, genç nüfus grubunu temsil eden 20-29 yaş aralığındaki kişi sayısı 149 bin 186 olarak belirlendi.

