Aydın’da Orta Yaş Yoğunluğu: 40-44 Yaş Zirvede

TÜİK verilerine göre Aydın'ın 1 milyon 165 bin 943 nüfusunda en kalabalık yaş grubu 40-44; orta yaş nüfus yoğunluğu dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:32
Aydın’da Orta Yaş Yoğunluğu: 40-44 Yaş Zirvede

Aydın’da Orta Yaş Yoğunluğu: 40-44 Yaş Zirvede

31 Aralık 2024 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aydın’ın nüfus yapısı orta yaş grubunun ağırlığını gösteriyor.

Genel nüfus ve cinsiyet dağılımı

Toplam nüfus: 1 milyon 165 bin 943 kişi. Erkek nüfus: 577 bin 819, Kadın nüfus: 588 bin 124 olarak kayıtlara geçti.

Yaş gruplarının dağılımı

Aydın’da en kalabalık yaş grubu 40-44 yaş aralığı olup bu grupta 86 bin 502 kişi bulunuyor. 45-49 yaş aralığındaki nüfus ise 82 bin 714 olarak ölçüldü. 40-44 yaş aralığındaki vatandaşların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 8’e yaklaştı.

İlde 40-49 yaş grubunda toplam 169 bin 216 kişi yer alırken, genç nüfus grubunu temsil eden 20-29 yaş aralığındaki kişi sayısı 149 bin 186 olarak belirlendi.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE AYDIN’IN NÜFUSU 1 MİLYON 165 BİN 943 KİŞİ OLURKEN, EN KALABALIK YAŞ GRUBU...

TÜİK VERİLERİNE GÖRE AYDIN’IN NÜFUSU 1 MİLYON 165 BİN 943 KİŞİ OLURKEN, EN KALABALIK YAŞ GRUBU 40-44 YAŞ ARASI VATANDAŞLAR OLARAK ÖNE ÇIKTI VE ORTA YAŞ GRUBUNUN YOĞUNLUĞU DİKKAT ÇEKTİ.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE AYDIN’IN NÜFUSU 1 MİLYON 165 BİN 943 KİŞİ OLURKEN, EN KALABALIK YAŞ GRUBU...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'nin 'Kusursuz Kafe'si: 17 Down Sendromlu Çalışana İstihdam
2
Kazım Koyuncu paylaşımlarına mirasçılardan 50 bin TL telif talebi
3
Buldan'da İhramcı Devesi Dualarla Havudunu Kuşandı
4
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 42 Şüpheli Yakalandı, 27 Tutuklandı
5
Gaziantep’te Kur’an-ı Kerim’den Etkilenen Alman Mıchaela Ingrıd Scheıthauer Müslüman Oldu
6
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Özbekistan'da: Buhara'da Mezuniyet Törenine Katıldı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde