Aydın'da Soğuk Hava Hastanelere Akın Ettirdi

Aydın'da soğuk hava hastaneleri doldurdu

Atatürk Devlet Hastanesi'nde yoğunluk ve randevu sıkıntısı

Türkiye'nin en ılıman illerinden Aydın, yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya. Soğuğa dayanamayan vatandaşlar, başta soğuk algınlığı ve grip olmak üzere çeşitli şikayetlerle sağlık kuruluşlarına akın etti.

Haftanın ilk günü özellikle büyük yoğunluk yaşandı; hastane koridorlarında adım atacak yer kalmadı, birçok hasta doktor randevusu bulmakta zorluk çekti. Yoğunluk Atatürk Devlet Hastanesinde objektiflere böyle yansıdı.

Hastanedeki yoğun talep ayrıca otoparklara da yansıdı; sağlık tesislerinde yaşanan kalabalık, hizmet akışında aksamalara neden oldu.

Hekimler, hava koşularında beklenen değişikliğe dikkat çekerek, yarından itibaren hava sıcaklıklarının yükseleceğini ve Aydın'ın 5 gün yağışlı havanın etkisine gireceğini belirtti. Vatandaşlara mevsime uygun giyinme ve sağlıklı beslenme önerildi.

TÜRKİYE’NİN EN ILIMAN İLLERİ ARASINDA YER ALAN VE YILIN SADECE BİRKAÇ GÜNÜNDE HAVA SICAKLIĞININ SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜĞÜ AYDIN’DA SOĞUĞA DAYANAMAYAN VATANDAŞLAR HASTANEYE AKIN ETTİ.