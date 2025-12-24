Aydın'da Süt Çiftlikleri İçin İklim Dayanıklılığı Çalıştayı

Aydın'da CLIMAAX destekli CliResDairy çalıştayı düzenlendi

Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen CLIMAAX Projesi çerçevesinde yürütülen CliResDairy Projesi kapsamında Aydın'da paydaşların katılımıyla bir proje çalıştayı gerçekleştirildi. Etkinlik, Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) koordinasyonunda yapıldı ve bölgedeki süt çiftliklerinin iklim dayanıklılığı masaya yatırıldı.

Proje kapsamı, bütçe ve önemine dair değerlendirme

Toplantının açılış konuşmasını yapan ADSYB Başkanı Mehmet Sedat Güngör, CliResDairy Projesi'nin CLIMAAX desteğiyle yürütüldüğünü, CLIMAAX kapsamında 15 ülkeden 68 projenin hibe aldığını ve CliResDairy'nin Türkiye'den seçilen projeler arasında desteklenen tek tarımsal örgüt projesi olduğunu vurguladı. Güngör, projenin 22 ay süreyle yürütüldüğünü ve bütçesinin 145.875 avro olduğunu belirtti.

Çalıştayda öne çıkan iklim riskleri

Güngör, iklim değişikliğinin süt sığırcılığı sektörünü doğrudan etkileyen yapısal bir sorun haline geldiğini söyledi. Proje kapsamında hazırlanan Çoklu Risk İklim Değerlendirmesi Raporunda; artan sıcaklıklar, tarımsal kuraklık, aşırı yağışlar ve taşkınların hem yem bitkileri üretimi hem de süt sığırcılığı işletmeleri üzerinde ciddi baskı oluşturduğu tespit edildi.

Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıkların ısı stresine yol açtığı, bunun da süt verimi ve hayvan refahını olumsuz etkilediği raporda öne çıkan bulgular arasında yer aldı. Proje, bu riskleri bilimsel yöntemlerle ortaya koymayı ve uygulanabilir uyum stratejileri geliştirmeyi hedefliyor.

Isı stresi, yem üretimi ve ekonomik etkiler

CliResDairy'nin 1. raporu kapsamında yapılan iklim riski analizleri, Aydın'da hem bitkisel hem de hayvansal üretimin iklim değişikliğinden etkilenmekte olduğunu gösterdi. Artan sıcaklıklar ve düzensiz yağış rejimleri, yem bitkileri üretiminde verim ve kalite kayıplarına neden oluyor. Özellikle mısır, buğday ve arpa gibi kritik yem bitkilerinde tarımsal kuraklığa bağlı üretim kayıpları belirginleşiyor; bu da yem temininde sürekliliği zorlaştırarak işletmelerin ekonomik sürdürülebilirliğini tehdit ediyor.

Ayrıca yoğun yağışlar ve nehir taşkınlarının mera alanları, yem üretim sahaları ve işletme altyapısı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı; bu risklerin çevresel olduğu kadar ekonomik ve yapısal sonuçlar doğurduğu raporda vurgulandı. Bu nedenle proje, yetiştiriciler, kamu kurumları, üniversiteler ve diğer paydaşlarla birlikte çözüm yolları geliştirmeyi amaçlıyor.

Uluslararası tanınırlık ve gelecek adımlar

Güngör, projenin uluslararası alanda gördüğü ilginin uygulanan yaklaşımın doğruluğunu gösterdiğini belirtti. Barselona'da geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen CLIMAAX Proje Çalıştayı'nda CliResDairy, 68 proje arasından en başarılı ilk 10 proje arasında yer aldı. Güngör, ayrıca COP31'in Türkiye ev sahipliğinin tarım sektörünün iklim politikalarındaki rolünü görünür kılacağını ifade etti.

Çalıştayda son olarak CliResDairy Projesi Koordinatörü Dr. Hediye Cerit proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu; ilk tespitlere ilişkin sunumlar gerçekleştirildi, süt çiftliklerindeki mevcut durum, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilerek tartışıldı.

Konuşmaların sonunda proje süresince destek veren Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakülteleri ile veri desteği sağlayan AFAD Aydın İl Müdürlüğü başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür edildi.

