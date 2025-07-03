Aydın'da Tarım Alanında Yangın Çıktı: Havadan ve Karadan Mücadele Ediliyor

Aydın'da Tarım Yangınına Hızla Müdahale

Aydın'ın Efeler ilçesinde, tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Karaköy ve Yılmazköy mahalleleri arasındaki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Söndürme Çalışmaları Başlatıldı

Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yangının söndürülmesi için bölgedeki çalışmalara hızla başladı. Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla, havadan 3 helikopter ve 1 uçak da görevlendirildi.

Arazinin Durumu Zorlaştırıyor

Ancak, arazinin engebeli yapısı, karadan yürütülen yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırmakta. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için tüm imkanları seferber etmeye devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.