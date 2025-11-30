Aydın'da Tarımın Gündemi: 17 İlçede Üretici Buluşmaları ve Şapla Mücadele

Aydın'da tarımın gündemi üreticilerle masaya yatırıldı

Saha çalışmaları 17 ilçede eş zamanlı yürütüldü

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki 17 ilçede eş zamanlı saha çalışmaları kapsamında üreticilerle bir araya geldi. Toplantılarda tarımın güncel konuları ve bölge üretiminin sürdürülebilirliği ele alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz de Koçarlı ilçesine bağlı Çallı Mahallesinde düzenlenen buluşmaya katıldı. Yetkililer, çalışma programının illerdeki üretici taleplerini yerinde dinlemek ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla sürdürüldüğünü bildirdi.

Toplantılarda özellikle şap hastalığı ile mücadele ön plana çıktı; hayvan sağlığını korumaya yönelik yürütülen uygulamalar üreticilere ayrıntılı şekilde aktarıldı. Ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri, tarımsal desteklemeler, tarım sayımı ile bitki ve hayvan sağlığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Üreticilerin talepleri ve karşılaştıkları sorunlar sahada dinlenip not alındı. Yetkililer, 'tarım sahada' anlayışıyla Aydın genelinde üreticilerle birebir temasın süreceğini ve sahada olmanın tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için hayati önem taşıdığını vurguladı.

