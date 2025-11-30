Aydın'da Tarımın Gündemi: 17 İlçede Üretici Buluşmaları ve Şapla Mücadele

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 17 ilçede üreticilerle buluşarak şap hastalığı, Çiftçi Kayıt Sistemi ve tarımsal desteklemeler hakkında bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:18
Aydın'da Tarımın Gündemi: 17 İlçede Üretici Buluşmaları ve Şapla Mücadele

Aydın'da tarımın gündemi üreticilerle masaya yatırıldı

Saha çalışmaları 17 ilçede eş zamanlı yürütüldü

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki 17 ilçede eş zamanlı saha çalışmaları kapsamında üreticilerle bir araya geldi. Toplantılarda tarımın güncel konuları ve bölge üretiminin sürdürülebilirliği ele alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz de Koçarlı ilçesine bağlı Çallı Mahallesinde düzenlenen buluşmaya katıldı. Yetkililer, çalışma programının illerdeki üretici taleplerini yerinde dinlemek ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla sürdürüldüğünü bildirdi.

Toplantılarda özellikle şap hastalığı ile mücadele ön plana çıktı; hayvan sağlığını korumaya yönelik yürütülen uygulamalar üreticilere ayrıntılı şekilde aktarıldı. Ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri, tarımsal desteklemeler, tarım sayımı ile bitki ve hayvan sağlığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Üreticilerin talepleri ve karşılaştıkları sorunlar sahada dinlenip not alındı. Yetkililer, 'tarım sahada' anlayışıyla Aydın genelinde üreticilerle birebir temasın süreceğini ve sahada olmanın tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için hayati önem taşıdığını vurguladı.

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İL GENELİNDEKİ 17 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OLARAK...

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İL GENELİNDEKİ 17 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHA ÇALIŞMALARINDA, ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELİNEREK TARIMIN GÜNCEL KONULARI ELE ALINDI.

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İL GENELİNDEKİ 17 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OLARAK...

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Minik Öğrenciler "Cami Market Projesi"ni Ziyaret Etti
2
Trabzon'da Lamborghini Köy Yollarında İlgi Odağı Oldu
3
Kıbrıs Gazisi Karabey Eroğlu, Erzurum'da Uğurlandı
4
Aydın'da Tarımın Gündemi: 17 İlçede Üretici Buluşmaları ve Şapla Mücadele
5
Sivas'ta 50 Çeşit Bitki Çayı: Renkleri ve İsimleriyle İlgi Çekiyor
6
Eskişehir'de Solunum Problemiyle Gelen İlk Sinir Kılıfı Tümörü Başarıyla Çıkarıldı
7
Papa 14. Leo İstanbul'da Mattia Ahmet'in Babası Andrea Minguzzi ile Görüştü

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı