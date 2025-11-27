Aydın'da Tepecik Hafızlık Kız Kur’an Kursu İnşaatı Hızla Yükseliyor

Hayırsever destekli proje bölgeye kalıcı eğitim hizmeti sunacak

Aydın’ın Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi’nde, hayırseverlerin katkılarıyla temeli atılan Tepecik Hafızlık Kız Kur’an Kursu inşaatı hızla yükseliyor.

Tamamlandığında bölgeye önemli bir eğitim hizmeti sunacak olan bu güzide yapı, hem kız öğrencilerin hafızlık eğitimine imkân sağlayacak hem de bölgedeki din eğitimi ihtiyacına kalıcı bir çözüm olacak.

Tabliye betonunun dualarla döküldüğü inşaat alanında konuşan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bugün burada sadece bir yapı değil; ilim, irfan ve hafızlık yolunda geleceğe atılan bir temel var. Bu kurs tamamlandığında, inşallah nice yavrumuz burada Kur’an’la büyüyecek, hafız olacak. Her tuğlasında bir hayır, her harcında bir dua olacak. Emeği geçen hayırseverlerimize, proje destekçilerine ve dualarıyla yanımızda olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bu eseri hayırla tamamlamayı nasip eylesin"

Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun da, kursun en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması için çalışmalara hız kesmeden devam edileceğini belirtti.

