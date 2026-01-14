Aydın'da Yeni Adliye Binası İhalesi 10 Şubat 2026'da

Aydın'da uzun süredir beklenen yeni adliye binası projesinin onaylanmasının ardından ihale tarihi açıklandı. Depreme dayanıksız ve yetersiz olduğu gerekçesiyle planlanan binanın inşaat ihalesi, 10 Şubat 2026 tarihinde yapılacak.

İhale Detayları

İhale, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Proje, Zeybek Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan 35 bin metrekare arsa üzerine inşa edilecek.

Proje Özellikleri ve Takvim

Binanın, bodrum + zemin + 5 normal kat düzeninde yapılarak toplamda 53 bin metrekare kapalı alana sahip olması planlanıyor. İhale kapsamında belirlenen yapım süresi 2 yıl olarak öngörülüyor.

İhalenin ardından çalışmalara başlanacak ve planlanan takvime göre binanın tamamlanarak hizmete sunulması hedefi 2028 yılı Şubat olarak belirlendi.

