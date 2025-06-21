DOLAR
39,62 -0,06%
EURO
45,68 0,01%
ALTIN
4.296,95 -0,02%
BITCOIN
4.064.562,18 1,04%

Aydın'da Ziraat Alanı Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Aydın'daki ziraat alanı ve makilikteki yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, Vali Canbolat yangının kontrol altına alındığını belirtmedi.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 22:21
Aydın'da Ziraat Alanı Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Aydın'da Ziraat Alanı Yangınına Müdahale Başladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ziraat alanı ve makilik bölgesinde çıkan yangına hem havadan hem de karadan büyük bir mücadele veriliyor. Yangın, Savrandere ve Böcek mahalleleri yakınındaki tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle günü saat 15:06'da başladı.

Başkan Canbolat'tan Açıklamalar

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangın bölgesine gelerek müdahale sürecini yakından takip etti. Gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yangın kontrol altına alınmış bir durumdan uzak olduğunu ifade etti. "Yangının etrafı çevrildi ancak kontrol altına alınamadı" diyen Vali Canbolat, yangının ilk olarak bir trafo patlaması sonucu başladığını belirtti.

İtfaiye ve Güvenlik Ekipleri Olay Yerinde

Yangının meydana gelmesiyle birlikte, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak ve 9 helikopter bölgeye sevk edildi. Ayrıca, 152 araç ve 538 personel yangına müdahale etmek için görevlendirildi. Vali Canbolat, "Müdahalemiz devam ediyor. Yangın hızla yayılıyor, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Güvenlik Tedbirleri ve Sağlık Durumu

Böcek ve Bademli mahallelerinde alınan önlemler kapsamında, Bademli Mahallesi tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı. Yangın nedeniyle şu ana kadar 3 kişinin dumandan etkilendiği ancak sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Vali, gece boyunca çalışmaların kesintisiz süreceğini belirtti.

Gece Görüşlü Helikopterler Göreve Başladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir gibi yetkililer de yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, durumu yerinde değerlendirdi.

Yangınla ilgili gelişmelerin takip edileceği ve ek tedbirlerin alınacağı öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikteki yangına havadan ve karadan müdahale...

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikteki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikteki yangına havadan ve karadan müdahale...

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikteki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Öğretmen Sevil Şeker'in Cenaze Törenine Katıldı
2
Samsun'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
3
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Samsun'da Ziyaretlerde Bulundu
4
Fatih'te Otelde Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı
5
Erzurum'da 'Yan Bakma' Nedeniyle Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
6
OMÜ'de Mezuniyet Sergisi: Heykel, Resim ve Grafik Tasarım Eserleri Sergileniyor

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!