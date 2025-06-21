Aydın'da Ziraat Alanı Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Aydın'da Ziraat Alanı Yangınına Müdahale Başladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ziraat alanı ve makilik bölgesinde çıkan yangına hem havadan hem de karadan büyük bir mücadele veriliyor. Yangın, Savrandere ve Böcek mahalleleri yakınındaki tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle günü saat 15:06'da başladı.

Başkan Canbolat'tan Açıklamalar

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangın bölgesine gelerek müdahale sürecini yakından takip etti. Gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yangın kontrol altına alınmış bir durumdan uzak olduğunu ifade etti. "Yangının etrafı çevrildi ancak kontrol altına alınamadı" diyen Vali Canbolat, yangının ilk olarak bir trafo patlaması sonucu başladığını belirtti.

İtfaiye ve Güvenlik Ekipleri Olay Yerinde

Yangının meydana gelmesiyle birlikte, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak ve 9 helikopter bölgeye sevk edildi. Ayrıca, 152 araç ve 538 personel yangına müdahale etmek için görevlendirildi. Vali Canbolat, "Müdahalemiz devam ediyor. Yangın hızla yayılıyor, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Güvenlik Tedbirleri ve Sağlık Durumu

Böcek ve Bademli mahallelerinde alınan önlemler kapsamında, Bademli Mahallesi tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı. Yangın nedeniyle şu ana kadar 3 kişinin dumandan etkilendiği ancak sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Vali, gece boyunca çalışmaların kesintisiz süreceğini belirtti.

Gece Görüşlü Helikopterler Göreve Başladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir gibi yetkililer de yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, durumu yerinde değerlendirdi.

Yangınla ilgili gelişmelerin takip edileceği ve ek tedbirlerin alınacağı öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikteki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikteki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.