Aydın'daki Yangın Kontrol Altına Alındı, Bozdoğan'daki Müdahale Devam Ediyor

Aydın'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bir alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın, Dağeymir ile Horozköy mahalleleri arasındaki bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle ortaya çıktı. Yangının ardından, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bozdoğan'daki Yangına Müdahale Sürüyor

Öte yandan, Bozdoğan ilçesindeki Yazıkent Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor. Her iki ilçedeki yangına karadan toplam 11 arazöz, 5 su tankeri ve 3 iş makinesi ile havadan da 5 helikopter ve 4 uçak ile müdahalelerde bulunuluyor.

Vali Canbolat'tan Açıklama

Dağeymir bölgesinde gazetecilere açıklama yapan Vali Yakup Canbolat, yangın tedbirleri konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. İhmal ve risklerin artmasıyla yangın riskinin de yükseldiğine dikkat çeken Canbolat, "Bugün hava sıcak ve rüzgarlıydı. Şu anda toplamda 67 araç ile 208 personel yangına müdahale ediyor. Efeler'in yukarı kısmında sorun kalmadı. Horozköy kısmında da tedbirler alındı ve söndürme çalışmaları devam ediyor." dedi.

Canbolat, yangın sonucu iki bağ evinde küçük hasar oluştuğunu da belirtti. Kontrol altına alınan Efeler ilçesindeki yangında 12 hektarlık alan zarar gördü. Bozdoğan'daki yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde çam ağacı, makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınların söndürülmesine çalışılıyor.

Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde çam ağacı, makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınların söndürülmesine çalışılıyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat (solda) Efeler ilçesindeki yangın bölgesinde inceleme yaptı, ilgili kurum amirleriyle görüştü.