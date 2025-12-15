DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.966,34 -1,16%
BITCOIN
3.835.880,93 -1,31%

Erzincan'da 'Çevremizi Temiz Tutalım' Kampanyası: Zabıta Kent Geneli Bilgilendiriyor

Erzincan Belediyesi'nin 'Çevremizi Temiz Tutalım' kampanyasında Zabıta Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda vatandaşları çöplerin yere atılmaması konusunda uyarıyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:20
Erzincan'da 'Çevremizi Temiz Tutalım' Kampanyası: Zabıta Kent Geneli Bilgilendiriyor

Erzincan'da 'Çevremizi Temiz Tutalım' kampanyası sürüyor

Erzincan Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Çevremizi Temiz Tutalım' kampanyası kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kampanyanın hedefi ve uygulama

Kampanya, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir hedefiyle yürütülüyor. Zabıta ekipleri cadde ve sokaklarda vatandaşlarla birebir iletişim kurarak çevre temizliğinin ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekiyor.

Vatandaşlara yapılan uyarılar

Yapılan bilgilendirmelerde çöplerin yere atılmaması ve atıkların çöp kutularına bırakılması konusunda uyarılarda bulunuluyor. Erzincan Belediyesi yetkilileri, kampanyanın kent genelinde devam edeceğini bildirdi.

ERZİNCAN’DA "ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTALIM" KAMPANYASI

ERZİNCAN’DA "ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTALIM" KAMPANYASI

ERZİNCAN’DA "ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTALIM" KAMPANYASI

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Tutuklama
2
Oruçreis Kentsel Dönüşümünde Peyzaj ve Otomatik Sulama Hızlandı
3
Kartepe'de Kar Yağışı: Kocaeli'nin Zirvesi Beyaza Büründü
4
İzmir’de Tek Operasyonda 3 milyon 166 bin 874 Sentetik Ecza Ele Geçirildi — 46 Tutuklama
5
Erzincan’da Yüksek Kesimler Karla Kaplandı — Kamberağa Beyaza Büründü
6
Bel Kütletmek Felce Yol Açabilir: Opr. Dr. Cemali Şahin Uyarıyor
7
Isparta’da Haftalık Denetim: 25 Aranan Şahıs Yakalandı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri