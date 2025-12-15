Erzincan'da 'Çevremizi Temiz Tutalım' Kampanyası: Zabıta Kent Geneli Bilgilendiriyor

Erzincan'da 'Çevremizi Temiz Tutalım' kampanyası sürüyor

Erzincan Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Çevremizi Temiz Tutalım' kampanyası kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kampanyanın hedefi ve uygulama

Kampanya, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir hedefiyle yürütülüyor. Zabıta ekipleri cadde ve sokaklarda vatandaşlarla birebir iletişim kurarak çevre temizliğinin ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekiyor.

Vatandaşlara yapılan uyarılar

Yapılan bilgilendirmelerde çöplerin yere atılmaması ve atıkların çöp kutularına bırakılması konusunda uyarılarda bulunuluyor. Erzincan Belediyesi yetkilileri, kampanyanın kent genelinde devam edeceğini bildirdi.

