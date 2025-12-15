Karabük-Bartın Karayolu Beyaza Büründü: Ahmetusta Geçidi'nde Kar

Yüksek kesimlerde etkili yağış, ekipler seferber

Karabük’te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Özellikle Karabük-Bartın kara yolunun bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi kısa sürede kara teslim oldu.

Kar yağışını ve oluşan manzarayı gören bazı sürücüler araçlarından inerek cep telefonlarıyla özçekim yaptı, kartopu oynayarak anın tadını çıkardı. Sürücüler, kar yağışının kendilerini heveslendirdiğini ve bu güzelliği bırakıp gitmek istemediklerini dile getirdi.

Ormanlık alanlarda kartpostallık görüntüler oluşurken, kara yolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Öte yandan, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezinde de kar yağışı etkili oluyor.

