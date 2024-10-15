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Aydın-Denizli Otoyolu 17 Ekim'de Trafiğe Açılıyor

Aydın-Denizli Otoyolu, 17 Ekim'de açılıyor. Seyahat süresi 2 saatten 55 dakikaya düşecek.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:57
Aydın-Denizli Otoyolu 17 Ekim'de Trafiğe Açılıyor

Aydın-Denizli Otoyolu 17 Ekim'de Hizmete Giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aydın-Denizli Otoyolu'nın 70 kilometrelik kısmının 17 Ekim Perşembe günü trafiğe açılacağını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yeni otoyol projesinin seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltacağını belirtti.

Seyahat Süresinde Büyük İyileşme

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Aydın ve Denizli arasındaki mevcut 2 saatlik yolculuğun, yeni otoyol ile sadece 55 dakikaya düşeceğini ifade etti. Bu yol, mevcut güzergahlarla birleşerek bölgedeki ticari ve turistik trafiği büyük ölçüde kolaylaştıracak.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Özellikleri

Otoyol, 140 kilometrelik 6 şeritli ana yol ve 23 kilometrelik 4 şeritli bağlantı yolundan oluşarak toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa edildi. Güzergah, Aydın Çevre Yolu Otoyol Kavşağı’ndan başlayarak, Dalama, Yenipazar ve Kuyucak'tan geçiyor. Bunun yanı sıra, bölgedeki yeşil alanlar ve yerleşim yerlerine yakın geçiş noktalarını da içeriyor.

Ekonomik Faydalar ve Çevresel Katkılar

Uraloğlu, projenin tamamlanması ile tasarrufların yıllık 5,3 milyar Türk Lirası olacağını ve karbon emisyonunun yıllık 61 bin ton azaltılacağını vurguladı. Ayrıca, Denizli'den İzmir Limanı'na tarım ve sanayi ürünlerinin daha hızlı taşınmasının sağlanacağına da dikkat çekti.

Turizm Potansiyelinin Artışı

Aydın-Denizli Otoyolu, Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşımı kolaylaştırarak bölgenin turizm potansiyelini artıracak. Planlanan gelecekteki Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyolları ile İzmir ile Antalya arasındaki 580 kilometrelik mesafe, 440 kilometreye düşecek.

Bu gelişmelerle birlikte, iki önemli turizm merkezi arasındaki ulaşım süresinin 6-7 saatten 3-3,5 saate inmesi öngörülmekte.

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