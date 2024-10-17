Aydın-Denizli Otoyolu Tamamlandı: Yeni Ulaşım İmkanları

Aydın-Denizli Otoyolu Tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamının hizmete girdiğini duyurdu. Bu projeyle birlikte, Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla, İzmir ile Antalya arasındaki ulaşımın daha hızlı ve güvenli hale geleceği vurgulandı.

İki Şehir Arasındaki Ulaşım Süresi Kısalacak

Aydın-Denizli Otoyolu, Aydın Çevre Yolu'ndan başlayarak Kuyucak Kavşağı'nda sona eriyor. Uraloğlu, otoyolun son 70 kilometrelik bölümünü trafiğe açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. "Bu otoyol sayesinde D-320 devlet yolu üzerinden yapılan yolculuk süresi 1,5 ila 2 saatten 55 dakikaya düşecek" dedi.

Ekonomiye Katkı ve Tasarruf

Uraloğlu, otoyolun bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Şu anki projelerle yıllık olarak zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan ise 800 milyon lira tasarruf elde edileceğini ifade etti. Ayrıca, karbon emisyonunu 61 bin ton azaltarak çevreye de katkıda bulunacaklarını belirtti.

Kamu-Özel İşbirliği Modeli

Uraloğlu, projenin kamu-özel işbirliği ile yapıldığını ve bu modelin daha hızlı otomatik düşük maliyetle projelerin tamamlanmasını sağladığını kaydetti. Projenin temelinin 2020'de atıldığını ve 4 yıl içinde tamamlandığını belirtti.

Gelecek Hedefleri

Bakan Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun ardından Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarını da hayata geçireceklerini belirtti. Böylece İzmir'den Antalya'ya ulaşım süresi 6-7 saatten 3-3,5 saate inmiş olacak.

Uraloğlu'nun Duygusal Paylaşımı

Bakan Uraloğlu, bu projeyi bir evladın büyütülüp düğünün yapılması gibi değerlendirdi. "Bu projenin projesinden hayata geçmesine kadar çok emek verdik. Şimdi bu projeyi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Proje Tanıtımı

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından oyuncu Alp Kırşan'la birlikte TOGG aracını açılan yolda deneyimledi.