Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Bozbaş: "Acil Sağlık Çalışanları Görünmez Kahramanlar"

Aydın Devlet Hastanesi yöneticileri, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında hastane acil servisini ziyaret ederek, her saniyenin hayati önem taşıdığı birimde zor şartlar altında görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ziyaret ve değerlendirme

Ziyarete Prof. Dr. Gülnur Taşcı Bozbaş başta olmak üzere hastane yöneticileri katıldı. Heyet, acil serviste görev yapan sağlık personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve servis işleyişi hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Gülnur Taşcı Bozbaş ziyarette şunları söyledi: "İnsan yaşamının en kritik anlarında, saniyelerle yarışarak üstün bir özveri, bilgi ve profesyonellikle hizmet veren tüm Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarımız, sağlık sistemimizin görünmez kahramanlarıdır".

Bozbaş, acil sağlık ekiplerinin bilgi, tecrübe ve profesyonellikleriyle sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı. Görevlerini onurla yerine getiren tüm çalışanlara teşekkür ederek Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı.

