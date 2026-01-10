Aydın Devlet Hastanesi'nde Yeni Personel İçin Kapsamlı Oryantasyon Eğitimi

Aydın Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan güvenlik, temizlik ve klinik destek personeline oryantasyon verildi; hasta güvenliği, enfeksiyon kontrolü ve atık yönetimi eğitildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:41
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:41
Göreve başlayan personele kapsamlı bilgilendirme

Aydın Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan özel güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve klinik destek elemanlarına yönelik kapsamlı bir oryantasyon eğitimi düzenlendi. Eğitim programı, hastane işleyişine hızlı uyum ve hizmet kalitesinin korunması hedefiyle planlandı.

Program; Eğitim Birimi, Kalite Birimi, Atık Yönetim Birimi, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi, Sivil Savunma Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile Enfeksiyon Kontrol Birimi tarafından yürütüldü. Katılımcılara kurum içi süreçler ve mesleki sorumluluklar detaylı şekilde aktarıldı.

Eğitimde öncelikli başlıklar arasında hasta ve çalışan güvenliği, kalite standartları ve enfeksiyon kontrolü yer aldı. Ayrıca personele atıkların doğru yönetimi, çalışan hakları, acil durumlarda doğru hareket tarzı, iş kazalarının önlenmesi, kişisel koruyucu donanım kullanımı, el hijyeni ve enfeksiyonlardan korunma konularında uygulamalı ve teorik bilgiler verildi.

Hastane yönetimi, temizlik ve destek hizmetlerinin sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekerek, yeni personelin görevlerine bilinçli, güvenli ve donanımlı şekilde başlamasının amaçlandığını vurguladı.

"Oryantasyon eğitimini başarıyla tamamlayan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyoruz"

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

