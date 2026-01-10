Aydın Devlet Hastanesi'nde Yeni Personel İçin Kapsamlı Oryantasyon Eğitimi

Göreve başlayan personele kapsamlı bilgilendirme

Aydın Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan özel güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve klinik destek elemanlarına yönelik kapsamlı bir oryantasyon eğitimi düzenlendi. Eğitim programı, hastane işleyişine hızlı uyum ve hizmet kalitesinin korunması hedefiyle planlandı.

Program; Eğitim Birimi, Kalite Birimi, Atık Yönetim Birimi, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi, Sivil Savunma Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile Enfeksiyon Kontrol Birimi tarafından yürütüldü. Katılımcılara kurum içi süreçler ve mesleki sorumluluklar detaylı şekilde aktarıldı.

Eğitimde öncelikli başlıklar arasında hasta ve çalışan güvenliği, kalite standartları ve enfeksiyon kontrolü yer aldı. Ayrıca personele atıkların doğru yönetimi, çalışan hakları, acil durumlarda doğru hareket tarzı, iş kazalarının önlenmesi, kişisel koruyucu donanım kullanımı, el hijyeni ve enfeksiyonlardan korunma konularında uygulamalı ve teorik bilgiler verildi.

Hastane yönetimi, temizlik ve destek hizmetlerinin sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekerek, yeni personelin görevlerine bilinçli, güvenli ve donanımlı şekilde başlamasının amaçlandığını vurguladı.

"Oryantasyon eğitimini başarıyla tamamlayan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyoruz"

AYDIN DEVLET HASTANESİ’NDE GÖREVE BAŞLAYAN ÖZEL GÜVENLİK, TEMİZLİK VE KLİNİK DESTEK PERSONELİNE YÖNELİK DÜZENLENEN KAPSAMLI ORYANTASYON EĞİTİMİNDE, HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNDEN ENFEKSİYON KONTROLÜNE KADAR BİRÇOK BAŞLIK ELE ALINDI.