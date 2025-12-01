Aydın Efeler'de Konaklı Camii'nde Şüpheli Çanta Paniği

Avluda bulunan çantadan imam kontrolüyle kıyafet çıktı

Olay, Yedieylül Mahallesi 1015 Sokak üzerindeki Konaklı Camii'nde meydana geldi. Bölgedeki vatandaşlar, geçtiğimiz Cuma günü caminin avlusunda şüpheli bir çanta olduğunu fark etti.

Çanta 3 gündür avluda durduktan sonra kimsenin almadığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşıp çevre güvenliğini sağladı.

Güvenlik çalışmaları kapsamında ekipler, caminin imamı ile görüşerek çantayı kontrol edip etmediğini sordu. İmamın daha önce çantayı kontrol ettiğini belirtmesinin ardından yapılan incelemede çantadan kıyafetler çıktı.

Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

