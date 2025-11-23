Aydın Efeler’de otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu; 2 kişi yaralandı, araçta bira kutuları bulundu.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 23:39
Çeştepe Mahallesi’nde meydana gelen kazada kanalın boş olması olası bir faciayı engelledi

Edinilen bilgiye göre kaza, Çeştepe Mahallesi Küme Evleri Ovası mevkiinde saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. 17 FL 674 plakalı otomobili kullanan A.A. (51), sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın sulama kanalına uçmasına ve yan yatmasına neden oldu.

Kazada, sürücü A.A. ile araçtaki F.Y. (46) yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araç içindeki yaralıları çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil, çekici ile kanaldan çıkartılarak otoparka çekildi.

Polis ekiplerinin araç içinde yaptığı incelemede bira kutuları bulunduğu tespit edilirken, sulama kanalının boş olması olası ağır yaralanma veya can kaybını engelledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

