Aydın Efeler'de Park Kazası: 5 Araçta Hasar

Olayın Detayları

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, Funda H., 09 ANG 458 plakalı otomobiliyle park etmek istediği sırada önce önündeki araca çarptı.

Ardından geri manevra yapan sürücü, bu kez arkasındaki başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada sürücünün kendi otomobiliyle birlikte toplam 6 araçta hasar oluştu; park halindeki araç sayısı ise 5 olarak kaydedildi.

Yetkililerin Müdahalesi

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, sürücünün aracını servisten yeni çıkardığı öğrenildi.

