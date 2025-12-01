Aydın Efeler'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Bacağından Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı. Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2315. Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Olay Detayları

Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.S., diğer kişiyi bacağından silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görgü Tanıklarının Kaydı

Olay sonrası yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde şahısların tartışması ve ardından Ö.S.'nin olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

