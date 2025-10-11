Aydın Efeler'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Aydın Efeler'de Kurtuluş Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada M.A. tabancayla yaralandı; şüphelilere ait araç Kemer Mahallesi'nde terk edilmiş bulundu.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 00:42
Aydın Efeler'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Aydın Efeler'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Olayın ayrıntıları

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde Y.S.C. (22) ve U.K. (23), M.A.'yı 09 AJB 953 plakalı otomobile zorla bindirmek istedi.

M.A. otomobile binmemek için direndi. Bu sırada tabancayla ateş açılması sonucu M.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Olay yerinden kaçan şüphelilere ait olduğu belirlenen otomobil, Kemer Mahallesi'ndeki boş arazide terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekiplerinin zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine...

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine...

İLGİLİ HABERLER

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 başladı
2
Gaziantep'e 2025 Avrupa Ödülü: Avrupa Konseyi'nden Yerel Yönetim Onuru
3
TRT'de 'Taşacak Bu Deniz' Başladı: Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'la Cuma 20.00
4
Zeytinburnu'nda "Kanıt" İnsanlığın Evrensel Yıkımı Sergisi Açıldı
5
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın öldü
6
Türkiye Emekliler Derneği'ne Ziyaret: Yeni Emekli Aylıkları ve Özel İndirimler
7
Kırgızistan'da İmam Serahsi Eğitim Kompleksi'nin Temeli Atıldı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi