Aydın Efeler'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
Olayın ayrıntıları
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde Y.S.C. (22) ve U.K. (23), M.A.'yı 09 AJB 953 plakalı otomobile zorla bindirmek istedi.
M.A. otomobile binmemek için direndi. Bu sırada tabancayla ateş açılması sonucu M.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Olay yerinden kaçan şüphelilere ait olduğu belirlenen otomobil, Kemer Mahallesi'ndeki boş arazide terk edilmiş halde bulundu.
Polis ekiplerinin zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.
