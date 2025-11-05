Aydın Efeler'de Tren-Kamyonet Çarpışması: Kamyonet Paramparça, Sürücü Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, yolcu treninin çarptığı kamyonet paramparça oldu. Olayda sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza Detayları

Kaza, saat 10.45 sıralarında Serçeköy Mahallesi'ndeki Tozkoparan Çiftliği önündeki özel hemzemin geçitte gerçekleşti. Geçidin sadece çiftliğe giriş çıkışlarda kullanıldığı ve kişiye özel açıldığı belirtildi.

Çiftliğe giriş yaparken geçitten geçen Ertan S. idaresindeki 09 AAG 403 plakalı kamyonete, İzmir-Denizli seferini yapan 32701 sefer sayılı M.C. yönetimindeki yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra ters dönerek bir incir bahçesine savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü kamyonetten çıkararak hastaneye kaldırdı. Yaralanan sürücünün Tozkoparan Çiftliği'nde çalıştığı öğrenildi.

Tren seferleri kaza nedeniyle kısa süreliğine durdurulurken, bazı yolcular trenin durması sonrası araçla gitmek üzere trenden indi. Olay yerinde güvenlik güçleri müdahale ederek kaza ile ilgili gerekli işlemleri başlattı ve soruşturma başlatıldı.

AYDIN EFELER İLÇESİ SERÇEKÖY YAKINLARINDA MEYDANA GELEN KAZADA YOLCU TRENİNİN ÇARPTIĞI KAMYONET PARAMPARÇA OLDU. GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZADA YAKLAŞIK 50 METRE SÜRÜKLENDİKTEN SONRA İNCİR BAHÇESİNE SAVRULAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALI OLARAK KURTULDU.