Aydın Efeler'de Zeytin Çekirdeği Nefes Borusuna Kaçtı; Yaşlı Heimlich ile Kurtarıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir restoranda nefes borusuna zeytin çekirdeği kaçan yaşlı adam, çevredeki müşterilerden birinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Restoranda panik anları

Bademli Mahallesi'ndeki restoranda ailesiyle yemek yiyen bir müşterinin boğazına zeytin çekirdeği kaçtı. Olay sırasında yaşlı adam nefes almakta zorlandı; yanındaki kadının sırtına vurduğu görüldü.

Heimlich manevrasıyla hayat kurtarıldı

O sırada arka masada oturan başka bir müşteri durumu fark ederek hızla müdahale etti ve uyguladığı Heimlich manevrası ile yaşlı adamı kurtardı.

Görüntüler güvenlik kamerasında

Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde müdahalenin ve kurtarma anının net şekilde yer aldığı görüldü.