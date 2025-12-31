DOLAR
Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Nazilli'de Sağlık Hizmetlerini İnceledi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Nazilli'de semt polikliniği, 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi ve Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:09
Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, saha çalışmaları kapsamında Nazilli ilçesindeki sağlık tesislerinde kapsamlı incelemelerde bulundu.

Semt Polikliniği'nde Yerinde İnceleme

Program kapsamında ilk durak, Nazilli Devlet Hastanesi bünyesindeki Semt Polikliniği oldu. Şenkul, polikliniğin fiziki yapısı, hasta kabul alanları ve sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceleyerek hizmet süreçleri hakkında bilgi aldı.

Yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Şenkul, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin işleyişine dair değerlendirmelerde bulundu.

Nazilli 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi ve Hastane Ziyareti

Nazilli 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ni de ziyaret eden Şenkul, birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunu yerinde inceledi.

Ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nde çeşitli birimleri gezen İl Sağlık Müdürü, Hastane Başhekimi ve hastane yönetimi ile bir araya gelerek kurumun hizmet kapasitesi ve işleyişine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

