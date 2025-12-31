DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,51 -0,03%
ALTIN
5.959,34 0,71%
BITCOIN
3.805.683,59 -0,76%

Hakkari Valisi Ali Çelik'ten Kan Bağışı Çağrısı: 10 Günde 3 bin 487 Ünite Hedefi

Hakkari Valisi Ali Çelik, Kızılay işbirliğiyle başlatılan kan bağışı kampanyası için 10 günde 3 bin 487 ünite hedefiyle destek çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:54
Hakkari Valisi Ali Çelik'ten Kan Bağışı Çağrısı: 10 Günde 3 bin 487 Ünite Hedefi

Hakkari Valisi Ali Çelik'ten Kan Bağışı Çağrısı: 10 Günde 3 bin 487 Ünite Hedefi

Valilikteki toplantıda kampanya detayları paylaşıldı

Hakkari Valisi Ali Çelik, kent genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Valilik konferans salonunda kurum müdürleri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Çelik, kampanyanın yalnızca bir bağış faaliyeti olmadığını; aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir farkındalık çalışması olduğunu vurguladı.

Vali Çelik şunları söyledi:

"10 günde 3 bin 487 ünite kan hedefimiz var. Herkesi bu kampanyaya destek vermesini bekliyoruz. Buradaki toplantıda kan bağışı kampanyamızı tanıtmak hem de kurumlarımızla istişare etmek için önemli bir fırsat oldu. Kaymakamlarımız da burada. Kan, yapay olarak üretilemeyen ve ihtiyaç duyulduğunda hayati öneme sahip bir değerdir. Kızılay’la işbirliği içinde başlattığımız bu kampanya, 2026 yılına hayırla ve umutla girmek için bir vesiledir"

Vali Çelik, kampanyanın yaygınlaştırılması ve hedefe hızlı ulaşılması için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti ve halktan yoğun destek talep etti.

HAKKARİ VALİSİ ALİ ÇELİK, KENT GENELİNDE BAŞLATILAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK ÇAĞRISINDA...

HAKKARİ VALİSİ ALİ ÇELİK, KENT GENELİNDE BAŞLATILAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU.

HAKKARİ VALİSİ ALİ ÇELİK, KENT GENELİNDE BAŞLATILAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK ÇAĞRISINDA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de 2025’te 451,5 Milyon TL’lik ‘Etüt ve Projeler’ Yatırımı
2
Küçükçekmece'de Alatepe Tankeri İçin Kurtarma Çalışmaları Yeniden Başladı
3
Menemen'de 2025 Açılışlar Yılı: 8 Yeni Tesis Hizmete Girdi
4
Uludağ'da Yılbaşı Hızı: Rezervasyonlar Doldu, Pistler Hazır
5
Kaymakam Ünal Coşkun'dan Beypazarı Çarşamba Pazarı'na Anlamlı Ziyaret
6
MSB: Türkiye, Suriye'nin Birlik Girişimine 'Tek Devlet, Tek Ordu' İlkesiyle Destek Verecek
7
MSB: Türkiye, Suriye'nin 'Tek Devlet, Tek Ordu' inisiyatifi halinde destek verecek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları