Hakkari Valisi Ali Çelik'ten Kan Bağışı Çağrısı: 10 Günde 3 bin 487 Ünite Hedefi

Valilikteki toplantıda kampanya detayları paylaşıldı

Hakkari Valisi Ali Çelik, kent genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Valilik konferans salonunda kurum müdürleri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Çelik, kampanyanın yalnızca bir bağış faaliyeti olmadığını; aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir farkındalık çalışması olduğunu vurguladı.

Vali Çelik şunları söyledi:

"10 günde 3 bin 487 ünite kan hedefimiz var. Herkesi bu kampanyaya destek vermesini bekliyoruz. Buradaki toplantıda kan bağışı kampanyamızı tanıtmak hem de kurumlarımızla istişare etmek için önemli bir fırsat oldu. Kaymakamlarımız da burada. Kan, yapay olarak üretilemeyen ve ihtiyaç duyulduğunda hayati öneme sahip bir değerdir. Kızılay’la işbirliği içinde başlattığımız bu kampanya, 2026 yılına hayırla ve umutla girmek için bir vesiledir"

Vali Çelik, kampanyanın yaygınlaştırılması ve hedefe hızlı ulaşılması için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti ve halktan yoğun destek talep etti.

HAKKARİ VALİSİ ALİ ÇELİK, KENT GENELİNDE BAŞLATILAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU.