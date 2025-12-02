Aydın'ın 'Beybaba'sı Asım Kerimi'nin Mezarı 105 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Aydın'ın 'Beybaba'sı Asım Kerimi'nin mezarı 105 yıl sonra bulundu

Aydın’da halk arasında “Beybaba” olarak bilinen ve Kerimi mahlasıyla tanınan Mustafa Asım Efendinin mezarı, ölümünün üzerinden 105 yıl geçtikten sonra yapılan saha araştırmasıyla gün yüzüne çıkarıldı.

Uzun yılların kaybolan izleri

1851 yılında İstanbul'da doğan ve Osmanlı döneminde üst düzey memuriyet yapan Kerimi, yaşamının son 20 yılını Aydın'da geçirdi. Şair kimliğiyle de bilinen Kerimi’nin eserlerinin bir kısmı Yunan işgali sırasında konağının yakılmasıyla yok olurken, günümüze kadar 180'e yakın eseri bir araya getirilebildi.

Bugüne dek mezarının tam yeri kesin olarak bilinmeyen Kerimi için söylenenler, mezarının yaşadığı evin bahçesindeki bir incir ağacının altında olduğu yönündeydi fakat somut tespit eksikti. Yapılan saha çalışmasıyla bu belirsizlik giderildi.

Araştırmacıların buluşması ve saha çalışması

Araştırma sürecini başlatan isimlerden araştırmacı yazar Selman Giritoğlu, aile geçmişini araştırırken Kerimi’ye dek uzanan bir ilişki bulduğunu aktardı. Giritoğlu, sosyal medya aracılığıyla temas kurduğu tarihçi Dr. Hilmi Anaç ile iş birliği yaparak Aydın’da saha çalışması başlattı.

Dr. Hilmi Anaç, mahallenin kanaat önderleri ve yaşlı tanıklarla yaptığı görüşmeler sonucu söz konusu evin ve bahçesindeki incir ağacının altındaki iki mezarı tespit ettiklerini belirtti. Araştırmalar sırasında Sicill-i Osmanî Zeyli ve Devlet Salnâmesi gibi kaynaklarda da Kerimi’nin kayıtlarına rastlandı; 1910 yılı Devlet Salnâmesi’nde kendisinin Aydın Sancağında Telgraf ve Posta Müdürü olarak geçtiği kaydedildi.

Tescil çağrısı ve miras bilinci

Anaç ve Giritoğlu, mezarın bulunduğu alanda aileyle temas kurarak üçüncü kuşaktan torun Nusret Özkan Anıl ile görüştü. Araştırmacılar, mezarın resmi olarak tescil edilmesi gerektiğini vurguluyor; aksi takdirde bölgenin imara açılması veya altyapı çalışmaları sonucu mezar izlerinin yok olabileceğine dikkat çekiliyor.

Kerimi’nin hayatını belgeleyen çalışmalarda Dr. Bedri Noyan gibi isimlerin de katkıları olduğu; Asım Kerimi’nin taşrada sevilen, kanaat önderi bir şahsiyet olarak Aydın kültürüne önemli katkılar sunduğu ifade ediliyor.

Sonuç ve beklenti

Yapılan saha araştırmalarıyla Mustafa Asım Efendi (Kerimi)nin mezarı 105 yıl sonra net biçimde ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar, bu tespitlerin resmileştirilmesi ve mezarın tescillenmesi için yetkililere başvuru yapılacağını belirtiyor.

Not: Buluntu, hem Aydın’ın kültürel belleği hem de yerel tarih çalışmaları açısından önem taşıyor; mezarın korunması için hızlı tescil çağrısı yapıldı.

