Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 12 Ocak'ta Şehir Hastanesi'ne Taşınıyor

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Şehir Hastanesi'ne Taşınıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan ve ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet verecek Aydın Şehir Hastanesi’ne ilk taşınan merkez, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi oldu. Taşınma çalışmaları 24 saat esasına göre tüm hızıyla devam ediyor.

Taşınma Tarihi ve Hizmet Başlangıcı

Geçtiğimiz 22 Aralık 2025 tarihinde vatandaşlara kapılarını açan hastane, her geçen gün tam kapasiteye yaklaşırken Efeler’deki mevcut hastane birimlerinin Şehir Hastanesi’ne nakli sürüyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 12 Ocak Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde sunulan poliklinik, acil servis ve yataklı servisler, 12 Ocak Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla Aydın Şehir Hastanesi yerleşkesinde hizmet vermeye başlayacaktır. Taşınma süreciyle birlikte Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Hastalıkları ve yan dal branşlarında sunulan tüm sağlık hizmetleri, Aydın Şehir Hastanesi’nin modern mimarisi, ileri teknolojiye sahip tıbbi cihazları, konforlu hasta alanlarında hizmet verecektir

Pazartesi itibarıyla hastanedeki poliklinik, acil servis ve yataklı servislerin tümü yeni yerleşkede hasta kabul etmeye başlayacak. Aydın ve Ege Bölgesi’nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi beklenen Şehir Hastanesi’nde, yerinde ve entegre sağlık hizmetleri sayesinde hasta akışının daha etkin yönetilmesi hedefleniyor.

