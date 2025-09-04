DOLAR
Aydın Söke'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı: 50 Hektar Zarar

Aydın'ın Söke ilçesindeki Sazlı Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı; yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü. Müdahale havadan ve karadan sürdü.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 09:22
Sazlı Mahallesi'nde gece süren müdahale sonrası hasar tespiti

Aydın'ın Söke ilçesindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Sazlı Mahallesi Gaye Sanayi Sitesi karşısındaki ormanlık alanda çıktı. Başlangıç nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale etti; çalışmalar gece boyunca da sürdü.

Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle yangına erişim için iş makineleriyle yol açıldı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda yangının kontrol altına alınması sağlandı; yaklaşık 50 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

