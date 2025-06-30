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Aydın Sultanhisar'da Ziraat Alanında Yangın Çıktı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına müdahale devam ediyor, ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 15:14
Aydın Sultanhisar'da Ziraat Alanında Yangın Çıktı

Aydın Sultanhisar'da Ziraat Yangını

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, ziraat alanında çıkan yangına müdahale için ekipler seferber oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangının Çıktığı Bölge

Yangın, Eskihisar Mahallesi üst kısmındaki ziraat alanında meydana geldi. Olayın duyulmasının ardından, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Zor Koşullarda Müdahale

Ekipler, ulaşımın zor olduğu bir bölgede yangına müdahalede bulunmakta zorlanıyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gelişmeler Sürekli Güncelleniyor

Yangına müdahaleye devam eden ekiplerin durumu kontrol altına alması bekleniyor. Yangın ile ilgili gelişmeler aktarmaya devam edeceğiz.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

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