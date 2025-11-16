Aydınlar'da Kar Yağışı: Adilcevaz'da Beyaz Örtü

Aydınlar'da Kar Yağışı

Adilcevaz'a bağlı beldede yüksek mahalleler beyaza büründü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinin yüksek mahalleleri, sabah saatlerinde etkisini gösteren karla beyaza büründü.

Yağan kar kısa sürede çatılarda ve sokaklarda ince bir örtü oluşturdu. Bölge sakinleri, yağışın ardından oluşan manzaranın sevincini yaşadı.

Erken saatlerde dışarı çıkarak karın keyfini çıkaran vatandaşlar, yağış sonrası hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş olduğunu ve evlerde soba ve kaloriferleri yakmaya başladıklarını belirtti.

Barış Emen isimli vatandaş, yüksek rakımlı mahallelerde kış mevsiminin etkisini gösterdiğini söyledi.

Belediye ekiplerinin, kar yağışının ilerleyen günlerde yoğunlaşma ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNE BAĞLI AYDINLAR BELDESİNİN YÜKSEK MAHALLELERİ ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BEYAZA BÜRÜNDÜ.