Aydınlar'da Kar Yağışı: Adilcevaz'da Beyaz Örtü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Aydınlar beldesinde sabah etkili olan kar, yüksek mahalleleri ince bir beyaz örtüyle kapladı; halk soba ve kaloriferleri yakmaya başladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 16:32
Aydınlar'da Kar Yağışı: Adilcevaz'da Beyaz Örtü

Aydınlar'da Kar Yağışı

Adilcevaz'a bağlı beldede yüksek mahalleler beyaza büründü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinin yüksek mahalleleri, sabah saatlerinde etkisini gösteren karla beyaza büründü.

Yağan kar kısa sürede çatılarda ve sokaklarda ince bir örtü oluşturdu. Bölge sakinleri, yağışın ardından oluşan manzaranın sevincini yaşadı.

Erken saatlerde dışarı çıkarak karın keyfini çıkaran vatandaşlar, yağış sonrası hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş olduğunu ve evlerde soba ve kaloriferleri yakmaya başladıklarını belirtti.

Barış Emen isimli vatandaş, yüksek rakımlı mahallelerde kış mevsiminin etkisini gösterdiğini söyledi.

Belediye ekiplerinin, kar yağışının ilerleyen günlerde yoğunlaşma ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNE BAĞLI AYDINLAR BELDESİNİN YÜKSEK MAHALLELERİ ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI...

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNE BAĞLI AYDINLAR BELDESİNİN YÜKSEK MAHALLELERİ ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BEYAZA BÜRÜNDÜ.

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNE BAĞLI AYDINLAR BELDESİNİN YÜKSEK MAHALLELERİ ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI...

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 14 Yabancı Kadın Gözlem Altına Alındı
2
İskenderun'da 12 Yıl 6 Ay Hapisle Aranan A.Ü. Yakalandı
3
59 Yıl 9 Ay 21 Gün Hapis Cezasıyla Aranan B.K. İstanbul’da Yakalandı
4
Sivas'ta Kayıp 80 Yaşındaki Medet Uzun Demiryolu Yakınında Ölü Bulundu
5
Ayakkabıların içinden milyonluk altın çıktı
6
Bayrampaşa'da pompalı tüfek dehşeti: 1'i polis, 4 kişi yaralandı
7
Şuhut'ta Cumartesi Pazar Duası Geleneği Sürüyor

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?