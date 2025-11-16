Aydınlı Deveciler 'Havut Hayrı'nda Buluştu

Aydın'da deve güreşi sezonunun başlamasıyla birlikte, genç deveciler tarafından düzenlenen 'havut hayrı' etkinliği devecilik camiasını bir araya getirdi. Etkinlik, bölgesel geleneğin yaşatılması ve yeni sezon hazırlıklarının paylaşılması amacıyla gerçekleştirildi.

Yerel yetkililer destek verdi

Organizasyonu düzenleyen Aydınlı Genç Devecilerin davetiyle etkinlikte İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya de yer aldı ve genç devecilere destek verdi. Başkan Kaya, bölgede yüzyıllardır süren devecilik kültürünün yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Kaya, hazırlık sürecine emek veren gençlere teşekkür ederek, sezonun kazasız belasız geçmesi temennisinde bulundu. Dualarla başlayan tören sırasında deve sahipleri yeni sezon öncesi hayırlarını gerçekleştirdi ve devecilik geleneğinin sürdürülebilmesi için sergilenen dayanışma ön plana çıktı.

Etkinliğe, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Metin Korucu, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Başkanı Akın Pazarlıoğlu ile çok sayıda deveci katıldı. Katılımcılar, sezona hazırlık ve kültürel dayanışma mesajları verdi.

AYDIN’DA DEVE GÜREŞİ SEZONUNUN BAŞLAMASI DOLAYISIYLA GENÇ DEVECİLER TARAFINDAN DÜZENLENEN 'HAVUT HAYRI' ETKİNLİĞİ DEVECİLİK CAMİASINI BİR ARAYA GETİRDİ.