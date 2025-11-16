Aydınlı Deveciler 'Havut Hayrı'nda Buluştu

Aydın'da genç devecilerce düzenlenen 'havut hayrı' etkinliği, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın katılımıyla devecilik camiasını bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 13:42
Aydınlı Deveciler 'Havut Hayrı'nda Buluştu

Aydınlı Deveciler 'Havut Hayrı'nda Buluştu

Aydın'da deve güreşi sezonunun başlamasıyla birlikte, genç deveciler tarafından düzenlenen 'havut hayrı' etkinliği devecilik camiasını bir araya getirdi. Etkinlik, bölgesel geleneğin yaşatılması ve yeni sezon hazırlıklarının paylaşılması amacıyla gerçekleştirildi.

Yerel yetkililer destek verdi

Organizasyonu düzenleyen Aydınlı Genç Devecilerin davetiyle etkinlikte İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya de yer aldı ve genç devecilere destek verdi. Başkan Kaya, bölgede yüzyıllardır süren devecilik kültürünün yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Kaya, hazırlık sürecine emek veren gençlere teşekkür ederek, sezonun kazasız belasız geçmesi temennisinde bulundu. Dualarla başlayan tören sırasında deve sahipleri yeni sezon öncesi hayırlarını gerçekleştirdi ve devecilik geleneğinin sürdürülebilmesi için sergilenen dayanışma ön plana çıktı.

Etkinliğe, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Metin Korucu, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Başkanı Akın Pazarlıoğlu ile çok sayıda deveci katıldı. Katılımcılar, sezona hazırlık ve kültürel dayanışma mesajları verdi.

AYDIN’DA DEVE GÜREŞİ SEZONUNUN BAŞLAMASI DOLAYISIYLA GENÇ DEVECİLER TARAFINDAN DÜZENLENEN 'HAVUT...

AYDIN’DA DEVE GÜREŞİ SEZONUNUN BAŞLAMASI DOLAYISIYLA GENÇ DEVECİLER TARAFINDAN DÜZENLENEN 'HAVUT HAYRI' ETKİNLİĞİ DEVECİLİK CAMİASINI BİR ARAYA GETİRDİ.

AYDIN’DA DEVE GÜREŞİ SEZONUNUN BAŞLAMASI DOLAYISIYLA GENÇ DEVECİLER TARAFINDAN DÜZENLENEN 'HAVUT...

İLGİLİ HABERLER

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sultanbeyli'de elektrikli scooter kazası: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
2
Seydikemer'de Orman Yangını: Çaltıözü Mahallesi'nde Alevler
3
Almanya'dan 100 milyon euroluk dron savunma planı
4
Samsun'da Şakalaşma Faciası: 24 Yaşındaki Gökhan Güney Pompalı Tüfekle Öldü
5
Selman Oğuzhan Eser Trafik Kazası Geçirdi — Aile Hafif Yaralandı
6
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya'da: Başkan Sami Er ile eğitim projelerini değerlendirdi
7
Mehmet Ali Doğan'ın 'Sınırlanmış Alanlar Şamanik Görseller' Sergisi SANKO'da

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?