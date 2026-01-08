Düzce'nin Beyaz Balı: Kristalize Bal Hem Lezzet Hem Şifa

Düzce'de 'beyaz bal' olarak bilinen kristalize bal, doğal kristalleşme süreci ve sağlık değeriyle dikkat çekiyor. Girişimci Yunus Emre Söğüt anlattı.

Doğallığı ve kristalleşme süreci merak uyandırıyor

Düzce ve çevresinde üretilen, halk arasında beyaz bal olarak bilinen kristalize bal, hem görünüşüyle ilgi çekiyor hem de doğal içeriğiyle sağlık açısından değer görüyor.

Halk arasında genellikle şekerlenmiş bal olarak bilindiği için ilk anda mesafeli durulan bu ürün, Düzce’nin kahvaltı sofralarını süslemeye devam ediyor ve şifa kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Yunus Emre Söğüt, beyaz balın kristalleşme sürecinin tamamen polen tozlarından kaynaklandığını belirterek, Polenlerin bal içerisinde eşit şekilde dağılmasıyla kristalleşme homojen bir yapı kazanır. Orman gülü balımızın polen tozları sayesinde kristalize olmuş hali beyaz baldır. Bu, saf bir orman gülü balıdır. Zamanla doğal olarak kristalize olur. Polen tozları sayesinde eşit bir şekilde bu hale gelir. Asıl bal bu şekilde tüketilmelidir

Tüketiciler kristalize baldan çekinmemeli

Söğüt, kristalize olmuş balın bozulmuş veya kalitesiz olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Kristalleşmenin balın ham ve doğal yapısının bir göstergesi olduğunu vurgulayan girişimci, tüketicilerin bu yapının doğallık ve saflık işareti olduğunu bilerek hareket etmelerini tavsiye etti.

Sonuç olarak Düzce’nin beyaz balı, hem tadı hem de sağlık faydalarıyla bölge üretimi olarak öne çıkıyor ve kristalleşme süreci ürünün doğal karakterini ortaya koyuyor.

