AYESOB'ta Yılın İlk Şoförler ve Otomobilciler Kurul Toplantısı

AYESOB ev sahipliğinde düzenlenen yılın ilk kurul toplantısında şoför esnafının güncel sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri ele alındı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:11
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:11
AYESOB ev sahipliğinde gerçekleştirilen yılın ilk Şoförler ve Otomobilciler Odaları Kurul Toplantısı'nda, şoför esnafının güncel sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alındı.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) bünyesinde düzenlenen toplantıya, AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ev sahipliği yaptı; şoförler ve otomobilciler odaları başkanları bir araya geldi.

Toplantıda esnafın karşılaştığı güncel sıkıntılar, sektörel beklentiler ve uygulanabilir çözüm önerileri üzerinde karşılıklı istişareler yapıldı. Katılımcılar, sorunların ortak akılla çözülmesi gerektiği görüşünde birleşti.

Muhammet Ali Künkcü toplantının verimli geçtiğini belirterek şöyle dedi: Ortak akılla hareket ederek esnafımızın sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum

Görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından toplantı sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

