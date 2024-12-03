AYM, FETÖ hükümlüsü eski hakim Burhan Yaz'ın başvurusunu reddetti

AYM'nin Ret Kararı ve Gerekçesi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2016 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olağanüstü kongre sürecinde ismi gündeme gelen FETÖ hükümlüsü eski Ankara Hakimi Burhan Yaz’ın bireysel başvurusunu reddetti. Yaz, konutu terk etmeme adli kontrol tedbirinde geçen sürenin mahkumiyet süresinden mahsup edilmesini talep etmişti.

Karar, AYM’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanıyla kamuoyuna duyuruldu. Yaz, Ankara 2. İcra Mahkemesi hakimi olarak, MHP kongresine yönelik alınan tedbir kararını, muhaliflerin başvurusu üzerine kaldırmış ve darbe girişimi sonrası “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almıştı.

Mahkeme İddiaları Reddetti

Burhan Yaz, yargılanması sırasında uygulanan 90 günlük konutu terk etmeme adli kontrol süresinin mahkumiyet hükmünde 45 gün olarak hesaplanmasını ve koşullu salıverilme süresinin de dörtte üç yerine üçte iki olarak değerlendirilmesini talep etti. Ancak AYM, güvenlik hakkının ihlal edilmediğine hükmetti.

AYM, “suçta ve cezada kanunilik” ilkesinin ihlal edildiği iddiasını da dayanaktan yoksun bularak kabul edilemez olduğunu belirtti. Başvurunun incelenmesi sonucunda, Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediği vurgulandı.

Mahsup ve Adli Kontrol Düzenlemeleri

AYM'nin kararında, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki değişiklikle, konutu terk etmeme adli kontrol tedbirinde geçen her iki günün, cezanın mahsubunda bir gün olarak dikkate alınacağı ifade edildi. Bu bağlamda, Yaz’a uygulanan konutu terk etmeme tedbirinin, tutuklama ile kıyaslandığında daha az etkili olduğu belirtilerek, mahsup süresinin hesaplanmasının ölçülü olduğuna karar verildi.

“Koşullu salıverilme oranının dörtte üçten üçte ikiye düşürüldüğü” yönündeki talep ise AYM tarafından kabul edilemez bulundu. AYM, bu düzenlemenin Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde yapıldığını kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.