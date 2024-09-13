Ayşenur Ezgi Eygi İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Ankara'da Gıyabi Cenaze Namazı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Ankara'nın Hacı Bayram Veli Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Toplanma ve Protestolar

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) öncülüğünde düzenlenen programda, cuma namazının ardından vatandaşlar bir araya gelerek Eygi için saf tuttu. Katılımcılar, “Direnişin vicdanlı yüreği şehit Ayşenur'a selam olsun” yazılı bir pankart açtı ve İsrail ile ABD aleyhine sloganlar attı.

Duaya Eşlik Eden Açıklamalar

Namazın ardından Ayşenur Ezgi Eygi ve Filistin için dualar edildi. ANFİDAP adına basın açıklamasını gerçekleştiren Rukiye Demir, Eygi'nin İsrail askerleri tarafından katledildiğini belirtti ve bu durumu "vicdanlı bir yürek" olarak nitelendirerek serzenişte bulundu.

Hukuki Süreç ve Talepler

Demir, Eygi'nin katillerinin Türkiye'den İsrail'e gitme sebeplerinin sorgulanması gerektiğini vurguladı. "Bugün hala çifte vatandaşlığı olan teröristlerin ülkemize dönüp yargılamasız yaşam sürdürebilmeleri utanç vericidir" ifadelerini kullandı. Eygi'nin bir Türk vatandaşı olduğunu belirten Demir, Türk Ceza Kanunu'nun gerekliliklerinin uygulanması ve Adalet Bakanlığı'nın soruşturma başlatmasının önemini yineledi.

Hesap Vermesi Gerekenler

Demir, ayrıca İsrail'e destek veren firmaların boykot edilmesi gerektiğini belirtti ve "Allah'tan, İsrail'in yerle yeksan oluşunu bize göstermesini diliyoruz" ifadelerini kullandı. Eygi'nin katillerinin ve soykırıma katkı sağlayan çifte vatandaşların hesabının sorulması adına sürecin takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.