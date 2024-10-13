Aytekin Polatel, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanlığına Yeniden Seçildi

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanlığına Aytekin Polatel Tekrar Seçildi

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, 13. Olağan Genel Kurulu'nu TES-İŞ Sendikası'nın toplantı salonunda gerçekleştirdi. Bu kongre, derneğin geleceği ve yönetim yapısının bir kez daha belirlenmesi adına önemli bir adım oldu.

Seçim Sonuçları ve Onaylanan Raporlar

Genel kurulda, derneğin faaliyet ve denetim kurulu raporları ile önceki yönetim faaliyetleri, katılımcılar tarafından oy birliği ile kabul edildi. Toplamda, 400 üyenin oy kullandığı bu seçimler oldukça çekişmeli geçti.

Başkanlık Koltuğunda Dördüncü Dönem

Yeniden başkanlığa seçilen Aytekin Polatel, kameramanlar için daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışmalara devam edeceğini duyurdu. Polatel, 'Bu görevde dördüncü kez bulunmak benim için büyük bir onur. Tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.' ifadeleriyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin'in, TES-İŞ Sendikası toplantı salonunda gerçekleştirilen, 13'ncü Olağan Genel Kurulu'nda Aytekin Polatel 4. kez dernek başkanlığına seçildi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin'in, TES-İŞ Sendikası toplantı salonunda gerçekleştirilen, 13'ncü Olağan Genel Kurulu'nda Aytekin Polatel 4. kez dernek başkanlığına seçildi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin'in, TES-İŞ Sendikası toplantı salonunda gerçekleştirilen, 13'ncü Olağan Genel Kurulu'nda Aytekin Polatel 4. kez dernek başkanlığına seçildi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin'in, TES-İŞ Sendikası toplantı salonunda gerçekleştirilen, 13'ncü Olağan Genel Kurulu'nda Aytekin Polatel 4. kez dernek başkanlığına seçildi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin'in, TES-İŞ Sendikası toplantı salonunda gerçekleştirilen, 13'ncü Olağan Genel Kurulu'nda Aytekin Polatel 4. kez dernek başkanlığına seçildi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin'in, TES-İŞ Sendikası toplantı salonunda gerçekleştirilen, 13'ncü Olağan Genel Kurulu'nda Aytekin Polatel 4. kez dernek başkanlığına seçildi.