AYTO’dan 168 Firma Fuar Çıkarması: Gıda ve İçecek Sektöründe Yeni İş Bağlantıları

AYTO üyeleri uluslararası gıda ve içecek fuarında sektörü takip etti

AYTO üyesi 168 firma, uluslararası gıda ve içecek fuarında sektörün yeniliklerini yerinde inceleyerek yeni iş bağlantıları kurdu.

Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen fuar, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla öne çıktı. Katılımcılar, yenilikçi ürünler, güncel teknolojiler ve üretim süreçlerine ilişkin uygulamaları yerinde görme fırsatı buldu ve yerli ile yabancı firmalarla temaslarda bulundu.

Delegasyon üyeleri, fuar sürecinde yeni iş birlikleri ve ticari fırsatlara yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirdi; organizasyon, firmalara ürün çeşitliliğini artırma ve yeni pazarlara açılma imkanı sundu.

Hakan Ülken değerlendirdi

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, fuarın sektör açısından önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı. Ülken, bu tür fuarların firmaların yeni pazarlara açılması, ürün çeşitliliğini artırması ve ticari bağlantılarını güçlendirmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

AYTO’nun fuara yönelik katılımının, üye firmaların rekabet gücünü artırmasına ve sektördeki yenilikleri yakından takip etmesine katkı sunduğu belirtildi.

AYTO ÜYESİ 168 FİRMA, ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK FUARINDA SEKTÖRÜN YENİLİKLERİNİ YERİNDE İNCELEYEREK YENİ İŞ BAĞLANTILARI KURDU.