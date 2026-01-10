Başkan Erkan'dan 10 Ocak Mesajı: Kayseri Basınına Övgü

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri basınının önemine dikkat çekip gazetecileri kutladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:24
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:24
Başkan Erkan'dan 10 Ocak Mesajı: Kayseri Basınına Övgü

Başkan Erkan'dan 10 Ocak Mesajı: Kayseri Basınına Övgü

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Hacılar Genç İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erkan mesajında, basının kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasındaki önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi; "Basın, demokrasinin güçlenmesinde ve toplumsal bilincin oluşmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Özellikle Kayseri basını; şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine sağladığı katkılarla büyük bir değere sahiptir. Bu vesileyle, başta Kayseri basını olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

HACILAR GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (HAGİAD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI FATİH ERKAN, 10 OCAK ÇALIŞAN...

HACILAR GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (HAGİAD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI FATİH ERKAN, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Öz Finans-İş 4. Olağan Kurulu – Eroğlu: 153 Kişiyle Sıfır Sermayeyle Başladık
2
Metaller Sektörü 2026'ya Umutlu: 2025 İhracatı 13,47 Milyar Dolar
3
İznik'e Yeni Sosyal Yaşam Alanı: 11 milyon 558 bin 500 TL Yatırım
4
Tunç: Kamuda Memurların 4688 Sayılı Kanun Sorunlarına Kalıcı Çözümler
5
Germencik'te Ortaklar Semt Pazarı'nda Sıkı Zabıta Denetimi
6
Aydın Devlet Hastanesi'nde Yeni Personel İçin Kapsamlı Oryantasyon Eğitimi
7
Başkan Erkan'dan 10 Ocak Mesajı: Kayseri Basınına Övgü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları