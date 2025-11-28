AYTO'dan Üyelere Temel İlk Yardım Eğitimi

Aydın Ticaret Odası (AYTO), üyelerinin acil durumlara karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla Temel İlk Yardım Eğitimi düzenledi. Eğitim, katılımcılara olay anında etkili ve hızlı müdahale edebilme becerisi kazandırmayı hedefledi.

Eğitim içeriği

Eğitim programında katılımcılar, kalp krizi, boğulma, kanama gibi hayati öneme sahip durumlarda doğru müdahale yöntemlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrendi. Katılımcılar, maketler üzerinde yapılan uygulamalarla kritik anlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini deneyimleme fırsatı buldu.

Uzman vurgusu

Sağlık personelleri tarafından verilen eğitimde, olay anında soğukkanlılığın korunması ve doğru adımların bilinmesinin hayat kurtarıcı rolü olduğu vurgulandı. Uygulamalı eğitimler sayesinde katılımcıların pratik becerileri pekiştirildi.

AYTO'nun hedefi

Eğitimin sonunda konuşan AYTO Genel Sekreteri İlknur Kahraman, ilk yardım bilgisinin yalnızca bireyin kendisi için değil, toplum sağlığı açısından da büyük bir sorumluluk taşıdığını belirtti. Kahraman, AYTO olarak bu tür eğitimleri düzenli aralıklarla sürdürerek üyelerin bilinç ve donanımını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

