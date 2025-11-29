Ayvacık'ta Tuzla Çayı Taştı: Tarım Arazileri ve Binalar Su Altında

Ayvacık'ta Tuzla Çayı taştı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle Tuzla Çayı taştı. Tarım arazileri su altında kaldı, bazı binaları da su bastı.

Müdahale ve çalışmalar

Çanakkale İl Özel İdaresi ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı. DSİ, iş makineleri ve teknik ekipler sahada; suyun akışını düzenlemek, taşkın hasarını azaltmak ve riskli noktaları kontrol altına almak için müdahaleye devam ediyor.

Yetkiliden açıklama

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider konu hakkında açıklamada bulunarak, "Ayvacık ilçemizde son iki gündür etkili olan yağışlar, Tuzla Çayı’ndaki menfez tıkanıklığı nedeniyle taşkına yol açtı. Ovada bazı bölgeler su altında kalsa da herhangi bir can ya da mal kaybımız bulunmuyor. DSİ, iş makineleri ve teknik ekipleriyle sahada; suyun akışını düzenlemek, taşkın hasarını azaltmak ve riskli noktaları kontrol altına almak için aralıksız müdahale yürütüyor. Tüm kurumlarımızla koordinasyon hâlindeyiz; çalışmaların her aşamasını yakından izliyoruz. Tüm Ayvacık’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

