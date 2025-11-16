Ayvalık’ta 'Paşa' Kuğusu Paşa Limanı’nın Simgesi Oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Paşa Limanı mevkiinde yaşayan sevimli bir kuğu, bölgeye gelenlerin dikkatini çekerek adeta Paşa Limanı’nın simgesi haline geldi.

Paşa Limanı'nda görülen kuğu

Ayvalık’ta, Sefa-Çamlık Mahallesi’nde ve Tımarhane Adası karşısındaki Paşa Limanı mevkiinde, Ayvalık Belediyesi’ne ait Sosyal Tesislere giden vatandaşlar; genelde göl, bataklık ve su birikintilerinde görülen bir kuğunun denizde yüzdüğüne tanık oluyorlar. Tesisteki restoranda yemek yiyenlerle, çalışanların yiyecek vererek beslediği sevimli kuğuya vatandaşlarca "Paşa" ismi verilmiş. Geçen seneye kadar eşi ile birlikte Paşa Limanı’na gelen kuğunun bu yıl tek başına kalması ise tesis çalışanlarınca üzüntüyle karşılanıyor.

Gözlemler ve beslenme alışkanlıkları

Restoran çalışanlarından Serhat Aydoğdu kuğunun geçtiğimiz yıl eşiyle birlikte geldiğini belirterek, "Kuğuyu burada en çok ben bakıyorum. Geçen sene bir ay kadar kalmıştı. Bu yıl eşi yok. Ama ‘Paşa’ ismini verdiğimiz bu kuğunun dişi mi, yoksa erkek mi olduğunu bilmiyorum. Üç yıldır gelip-gidiyor. Bu yıl sanırım hava sıcaklıkları nedeniyle normalinden fazla kaldı burada. Genelde ekmek parçalarını severek yiyor. Balık pek fazla tüketmiyor. Islık çaldığımız zaman yiyecek vereceğimizi anlıyor ve o an nerede olursa olsun hemen geliyor" dedi.

Balıkçılar ve ziyaretçiler

Ayvalıklı balıkçılardan Gökhan Aslan da, kuğunun son 3-4 aydır Paşa Limanı’na sığındığını söyleyerek, "Bundan önce 4-5 yıl kadar buraya çok yakın olan Murat Reis koyundaydı. Muhtemelen eşini kaybettikten sonra şimdi buraya sığındı. Şimdi buradan bir yere ayrılmıyor. Bildiğim kadarıyla kuğular, eşlerine çok güçlü bağlarla bağlı oluyorlarmış. Muhtemelen halen daha kaybettiği eşini bekliyor. Tesise gelen müşterilerle birlikte tost, sandviç ve ekmek gibi yiyecek parçalarıyla karnını doyurmaya çalışıyoruz. Ama kuğu vatandaşların çok ilgisini çekiyor. İnsanlar kuğunun fotoğraf ve videolarını çekerek, sosyal medyalarında paylaşıyor. Sonrasında da daha çok vatandaş gelip kuğuyu görmeye buraya geliyor." ifadelerini kullandı.

Tesis çalışanlarının yorumları

Paşa Limanı Sosyal Tesisleri çalışanlarından Burak Sucan kuğunun sosyal tesislere gelen herkesin ilgisini çektiğini ve büyük bir sevgisini kazandığını kaydederek, "Adeta gelen her müşterinin gözdesi haline geldi. Genelde göl, bataklık ve durgun su birikintilerinde yaşayan bu tür kuğuların bizim burada denizde yüzüyor olması da insanlara ilginç geliyor olmalı. Paşa, sanki kendi yuvasıymış gibi burayı çok benimsedi. Ona yiyecek verdiğimizde, yaptığı hareketlerle adeta bize teşekkür ediyor. Bu anlamda, bu hayvan son derece insancıl tavırlar sergiliyor" diye konuştu.

Paşa Limanı Sosyal Tesisleri’nin sorumlusu Ceyda Taş ise, geçen senelerde çift olarak gelirken, bu yıl tek olarak gelen Paşa’nın müşteriler tarafından yoğun ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Her sene geliyor, bu mevsimde de gidiyordu. Ama bu yıl epey uzun kaldı. Burada bizim evcil hayvanımız gibi oldu. Müşterilerimiz çok memnun. Hem besliyorlar hem de onunla iletişim halinde olmaya çalışıyorlar. Bu sayede tesisimizin var olan doğal güzelliğine Paşa, yepyeni bir boyut kazandırmış oldu" diye konuştu.

