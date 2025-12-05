Ayvalık'ta Polis Kovalamacası: Kaçan Sürücü Sokol Kavşağı'nda Yakalandı

Ayvalık'ta 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polis takibi sonucu Sokol Kavşağı'nda yolu kesilerek yakalandı; hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:43
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçtı ve ekipler tarafından takibe alındı.

Olayın Detayları

Kovalamaca sırasında diğer polis birimleri de kaçan sürücünün geçiş güzergahına yönlendirildi. Sokol Kavşağında yolu kesilen sürücü kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kimliği öğrenilemeyen sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

AYVALIK'TA POLİS EKİPLERİNİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN VE SON SÜRAT KAÇMAYA ÇALIŞAN BİR SÜRÜCÜ, EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI. ZANLI, AYVALIK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN SOKOL KAVŞAĞI'NDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BAŞARILI OPERASYONLA KISKIVRAK YAKALANDI.

