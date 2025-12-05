Ayvalık'ta Polis Kovalamacası: Kaçan Sürücü Sokol Kavşağı'nda Yakalandı

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçtı ve ekipler tarafından takibe alındı.

Olayın Detayları

Kovalamaca sırasında diğer polis birimleri de kaçan sürücünün geçiş güzergahına yönlendirildi. Sokol Kavşağında yolu kesilen sürücü kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kimliği öğrenilemeyen sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

